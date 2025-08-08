Миколог Дьяков назвал самые полезные грибы

Большая часть культивируемых грибов являются полезными для человека, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.
«Большинство культивируемых грибов в той или иной степени обладают полезными для человека свойствами. Это лакированный трутовик, ежовики, кордицепсы, шиитаке. Но много их обычно не едят», — отметил специалист.
Среди полезных грибов Дьяков также назвал саркосому шаровидную, которую в народе называют «ведьмин котел» из-за причудливой формы.
Слизь этого гриба используют как омолаживающее средство, потому что в нем очень много антиоксидантов.
