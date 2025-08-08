Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миколог Дьяков назвал самые полезные грибы

Специалист отметил, что любители зачастую готовят грибные чаи из сушеных материалов.

Источник: Аргументы и факты

Большая часть культивируемых грибов являются полезными для человека, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.

«Большинство культивируемых грибов в той или иной степени обладают полезными для человека свойствами. Это лакированный трутовик, ежовики, кордицепсы, шиитаке. Но много их обычно не едят», — отметил специалист.

Среди полезных грибов Дьяков также назвал саркосому шаровидную, которую в народе называют «ведьмин котел» из-за причудливой формы.

Слизь этого гриба используют как омолаживающее средство, потому что в нем очень много антиоксидантов.

Ранее миколог Вишневский описал вкус найденного под Владимиром «кровавого» гриба.