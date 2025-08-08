Массовые задержки рейсов произошли 8 августа в аэропортах Иркутской области

8 августа в Иркутской области произошли масштабные задержки авиарейсов. На прилет задержаны пять самолетов: Ленск — Иркутск (14:30), Нижнеангарск — Иркутск (11:30), Усть-Кут — Иркутск (13:20), Улан-Удэ — Иркутск (13:20) и Читы — Иркутск (10:35). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Иркутска.
Не менее серьезно ситуация затронула вылетающие рейсы. Задержаны восемь самолетов, включая рейсы из Иркутска в Якутск (10:00), Иркутск — Нючакан (10:00), Иркутск — Ташкент (10:20), два рейса в московский аэропорт Домодедово (10:30 и 13:00), Иркутск — Улан-Удэ (11:40), Иркутск — Талакан (12:55), Иркутск — Санкт-Петербург (13:15) и еще один рейс в московское Шереметьево (13:50).
Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о статусе рейсов через официальные источники авиакомпаний или на информационных табло аэропорта.
Напомним АиФ Иркутск уже писали, что 31 июля был задержан вылет самолёта по маршруту Бодайбо — Иркутск.