Массовые задержки рейсов произошли 8 августа в аэропортах Иркутской области

Не менее серьезно ситуация затронула вылетающие рейсы. Задержаны восемь самолетов, включая рейсы из Иркутска в Якутск (10:00), Иркутск — Нючакан (10:00), Иркутск — Ташкент (10:20), два рейса в московский аэропорт Домодедово (10:30 и 13:00), Иркутск — Улан-Удэ (11:40), Иркутск — Талакан (12:55), Иркутск — Санкт-Петербург (13:15) и еще один рейс в московское Шереметьево (13:50).