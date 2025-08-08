Бывший министр Латвии Апинис посоветовал закопать «бочку выживания» в огороде

Экс-министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал граждан создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций.
По его словам, нужно разместить «бочку выживания» на расстоянии примерно 10 метров от дома. Контейнер должен быть устойчив к грызунам. В нем необходимо разместить длительно хранящиеся продукты, воду, наличные деньги, копии документов и ценные семейные предметы.
— При кризисе банковские карты могут стать бесполезными. Храните в тайнике то, что поможет пережить нестабильность — включая «бабушкины драгоценности», — заявил Апинис в эфире телеканала TV24, передает «Газета.ру».
Жителям Латвии запретили ходить в лес Селии, который находится вблизи военного полигона Североатлантического альянса. На деревьях в лесу появились предупреждающие знаки с надписью «военный объект», запрещающие передвижение любым способом (как пешком, так и на транспорте), а также фото- и видеосъемку.
Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с РФ». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом.