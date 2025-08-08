Приусадебные участки освободились от воды в в Тугуро-Чумиканском районе

Спасатели напоминают жителям, как действовать при угрозе подтопления: заранее очищать канавы от мусора, поднимать вещи и технику выше уровня пола, выводить животных из затопляемых помещений, укреплять двери и окна в цокольных этажах. Туристам и рыбакам рекомендуют временно отказаться от выхода на реки, а родителям — не оставлять детей без присмотра. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.