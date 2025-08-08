Приусадебные участки освободились от воды в в Тугуро-Чумиканском районе

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края вода полностью сошла с приусадебных участков в селе Тором. Однако на фоне дождей и паводка на ряде рек региона продолжается рост уровней воды. Спасатели предупреждают — обстановка остается неустойчивой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Дальневосточного УГМС, за сутки подъем на 20−98 сантиметров зафиксирован на реках Хор, Кур, Амгунь, Уда и Тугур. Из-за сильных осадков подтоплены поймы рек Бурея, Кур, Урми, Сукпай, Амгунь и Нимелен — глубина воды достигает 2,4 метра. У Хабаровска уровень Амура составляет 259 сантиметров, существенных изменений в ближайшие сутки не прогнозируется.
В Нанайском районе возле села Верхняя Манома вода по-прежнему стоит на участке подъездной дороги длиной 50 метров, но проезд для всех видов транспорта открыт. На контроле МЧС прохождение паводка в Хабаровском, Верхнебуреинском, Комсомольском и Аяно-Майском районах.
Спасатели напоминают жителям, как действовать при угрозе подтопления: заранее очищать канавы от мусора, поднимать вещи и технику выше уровня пола, выводить животных из затопляемых помещений, укреплять двери и окна в цокольных этажах. Туристам и рыбакам рекомендуют временно отказаться от выхода на реки, а родителям — не оставлять детей без присмотра. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.