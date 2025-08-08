Юрист разъяснил правила ввоза домашних животных из-за границы

Согласно информации, предоставленной членом Ассоциации юристов России Ярославом Остапенко, для ввоза питомца в Россию из заграничной поездки необходимо наличие ветеринарного паспорта и соблюдение всех законодательных норм. Об этом рассказали в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что для успешного провоза животного требуется подготовить документы о его здоровье и провести чипирование.
Остапенко отметил, что забрать животное из-за границы возможно, однако важно учитывать законодательные требования как страны пребывания, так и России. В частности, он указал на необходимость убедиться в разрешении на экспорт животного из страны его временного пребывания. Для ввоза в Россию потребуются ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справка о состоянии здоровья, чипирование и международный ветеринарный сертификат.
Юрист также предупредил о том, что на таможне питомец должен пройти ветеринарный контроль. Отсутствие необходимых документов может привести к отказу во ввозе или даже помещению животного на карантин. Кроме того, он рекомендовал заранее уточнить у авиакомпании правила перевозки животных, включая допустимые размеры переноски и возраст питомца.
В заключение Остапенко добавил, что ввоз животных в Россию без соответствующих документов может привести к серьезным последствиям, включая отказ, карантин или даже усыпление при подозрении на заболевание. Таким образом, забирать щенка или котенка из поездки возможно, но только при строгом соблюдении всех ветеринарных и таможенных требований.