Юрист разъяснил правила ввоза домашних животных из-за границы

Остапенко отметил, что забрать животное из-за границы возможно, однако важно учитывать законодательные требования как страны пребывания, так и России. В частности, он указал на необходимость убедиться в разрешении на экспорт животного из страны его временного пребывания. Для ввоза в Россию потребуются ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справка о состоянии здоровья, чипирование и международный ветеринарный сертификат.