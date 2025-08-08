Трамп о введении санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров: «Это будет зависеть от Путина»

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что дальнейшие действия Соединенных Штатов Америки (США) в отношении Москвы будут зависеть от президента России Владимира Путина. Именно так 47-й глава Белого дома ответил на вопросы журналистов во время ежедневного брифинга в четверг, 7 августа.
Так, у Трампа поинтересовались, остается ли в силе отведенный им срок на достижение неких договоренностей между Россией и Украиной по теме разрешения кризисной ситуации. Предполагается, что он должен истечь в эту пятницу, 8 августа. А вот уже после Вашингтон планировал ввести 100% торговые пошлины в отношении Москвы и российских торговых партнеров.
«Это будет зависеть от него (Владимира Путина). Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него», — отметил Трамп на вопрос корреспондентов.
Американский политик подчеркнул, что он «очень огорчен» позицией российского руководства по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Напомним, что в скором времени состоится личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны уже приступили к подготовке данного мероприятия. Сообщается, что место для рабочей встречи двух политиков определено и даже согласовано Москвой и Вашингтоном, только вот общественности его представят немного позже.
Юшаков также проинформировал, что ориентиром для потенциальной встречи Путина и Трампа являются даты с 11 по 17 августа. На новость о рабочем диалоге глав РФ и США бурно отреагировали и иностранные СМИ. Например, CNN допустил, что российский лидер может «вести Трампа за нос», что не приведет к реальным результатам.
Однако, по словам специального представителя лидера РФ Кирилла Дмитриева, некие силы все же предпринимают попытки к срыву диалога между Москвой и Вашингтоном, тогда как эта встреча обладает потенциалом стать поворотным моментом в истории двусторонних отношений.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, четко и кратко заявил, что Владимир Путин не должен встречаться с нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским перед встречи со своим американским коллегой.