Как мошенники создают схемы обмана: чтобы быть начеку, следите за новостями

Злоумышленники освоили изощренные методы обмана российских граждан, используя актуальные новостные поводы и случайные совпадения. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал специалист компании F6 Сергей Золотухин.
«После DDoS-атаки на одного из телеком-операторов и сообщений об отключении домашнего интернета и домофонов в последующие дни жильцам домов, которые остались без связи, стали поступать звонки с предложением перезаказать ключи от домофонов. Звонили, разумеется, мошенники», — пояснил специалист.
Эксперт также поделился ключевыми правилами безопасности на случай, если незнакомец по телефону сообщает о проблемах, действительно актуальных для собеседника.
Золотухин подчеркнул: в таких ситуациях крайне важно сохранять бдительность и не забывать о мошенниках, когда звонки или сообщения приходят с подозрительных номеров. Золотухин отметил, что в вопросах финансовой безопасности принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть» может уберечь от потери денежных средств.
Кроме этого, специалист акецнтировал: тот, кто просит назвать код по телефону — мошенник.