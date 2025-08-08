Ричмонд
Как мошенники создают схемы обмана: чтобы быть начеку, следите за новостями

Мошенники придумывают схемы обмана на основе горячих новостей.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники освоили изощренные методы обмана российских граждан, используя актуальные новостные поводы и случайные совпадения. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал специалист компании F6 Сергей Золотухин.

«После DDoS-атаки на одного из телеком-операторов и сообщений об отключении домашнего интернета и домофонов в последующие дни жильцам домов, которые остались без связи, стали поступать звонки с предложением перезаказать ключи от домофонов. Звонили, разумеется, мошенники», — пояснил специалист.

Эксперт также поделился ключевыми правилами безопасности на случай, если незнакомец по телефону сообщает о проблемах, действительно актуальных для собеседника.

Золотухин подчеркнул: в таких ситуациях крайне важно сохранять бдительность и не забывать о мошенниках, когда звонки или сообщения приходят с подозрительных номеров. Золотухин отметил, что в вопросах финансовой безопасности принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть» может уберечь от потери денежных средств.

Кроме этого, специалист акецнтировал: тот, кто просит назвать код по телефону — мошенник.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме, когда аферисты рассылают водителям письма под видом сообщения от ГИБДД.