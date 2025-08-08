Нарколог Шуров предостерег от покупки домашнего алкоголя на курортах

Покупать алкоголь на рынке, в домах, через интернет нельзя, поскольку есть очень высокие шансы в итоге отравиться. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил врач-нарколог Василий Шуров.
Ранее стало известно, что в Сочи арестованы две женщины, продававшие чачу, которой отравились люди. Следователь в ходе заседания суда заявил, что по предварительной информации, от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек.
«Эти люди доказали, что не стоит приобретать алкоголь в подобных местах. Мы понимаем, что это рынок, под видом самодельного продается непонятно что. Также, что туда налили — технический спирт или сам некачественный алкоголь, который непонятно, как и из чего был приготовлен. Некоторые умудряются в магазине отравиться. Через интернет заказывают коньяк пять литров за тысячу рублей. Понятно, что это крайне ядовитый технический спирт. Желание сэкономить или что-то экзотическое купить, куда перчик или что-то еще положат, но в итоге потом постоянно такие истории, к сожалению, происходят», — сказал собеседник издания.
Ранее Шуров рассказывал aif.ru, из чего сделали чачу, из-за которой погибли люди в Сочи.
До этого сообщалось, что 30-летняя и 71-летняя жительницы Сочи арестованы по 4 октября 2025 года. По материалам суда, женщина вместе со своей напарницей, зная, что продаваемая ими на рынке «Казачий» алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности. Они торговали им под видом домашнего вина и чачи. Они обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ.