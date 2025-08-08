Нарколог Шуров предостерег от покупки домашнего алкоголя на курортах

«Эти люди доказали, что не стоит приобретать алкоголь в подобных местах. Мы понимаем, что это рынок, под видом самодельного продается непонятно что. Также, что туда налили — технический спирт или сам некачественный алкоголь, который непонятно, как и из чего был приготовлен. Некоторые умудряются в магазине отравиться. Через интернет заказывают коньяк пять литров за тысячу рублей. Понятно, что это крайне ядовитый технический спирт. Желание сэкономить или что-то экзотическое купить, куда перчик или что-то еще положат, но в итоге потом постоянно такие истории, к сожалению, происходят», — сказал собеседник издания.