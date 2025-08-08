Движение перекроют в центре Хабаровска из-за репетиций парада

В связи с этим движение транспорта перекроют по следующим улицам:
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена;
Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина;
Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого;
Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
В эти даты с 13:00 до 23:00 запрещена стоянка транспорта на улицах:
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
В дни проведения тренировок парадных расчетов с привлечением техники 27, 29 августа с 13:00 до 23:00 и генеральной репетиции Парада 31 августа с 07:00 до 14:00 на площади Ленина будет также временно ограничено движение.
27, 29 августа с 16:00 до 23:00, 31 августа с 07:00 до 14:00 движение всех видов транспорта запретят по следующим улицам:
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
На период прохождения механизированных колонн 27, 29 августа с 19:00 до 23:00, 31 августа с 10:00 до 13:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина;
Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого;
Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
Дикопольцева от Амурского бульвара (четная сторона) до улицы Гамарника;
Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.
Стоянка транспортных средств будет запрещена 27, 29 августа с 13:00 до 23:00, генеральной репетиции Парада Победы 31 августа с 05:00 до 14:00 на следующих улицах:
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Амурском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
Восточном шоссе от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской;
Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;
Ленина от улицы Ленинградской до улицы Пушкина;
Лейтенанта Орлова от улицы Ленина до переулка Облачного;
в переулке Облачном от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.
На период концентрации и прохождения механизированных колонн 27, 29, августа с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00; 31 августа с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
— Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
— Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
— переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.
На период проведения 3 сентября 2025 года Парада войск Хабаровского гарнизона будет временно ограничено движение всех видов транспорта на период концентрации и прохождения механизированных колонн с 05.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00 по следующим улицам:
Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова;
Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Гамарника;
Дикопольцева от улицы Гамарника до Уссурийского бульвара;
Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.
В этот день будет временно ограничено с 07:30 до 13:30 движение всех видов транспорта по следующим улицам:
Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Гоголя;
Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Московской;
Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника.
3 сентября с 05:00 до 13:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:
Восточном шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;
Дикопольцева от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Ленина от улицы Пушкина до улицы Ленинградской;
Льва Толстого от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена;
Гайдара от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена;
Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева;
Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Тургенева от улицы Ленина до Уссурийского бульвара;
Ленина от улицы Комсомольской до улицы Тургенева;
Лейтенанта Орлова от переулка Облачного до улицы Ленина;
в переулке Облачном от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854;
площади Славы (в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора).
Будет временно ограничено движение всех видов транспорта 3 сентября с 11:30 до 13:00 по следующим улицам:
Тургенева от улицы Ленина до Уссурийского бульвара;
Ленина от улицы Комсомольской до улицы Тургенева.
Временно запрещена стоянка транспортных средств 3 сентября 2025 года с 05:00 до 15:00 на следующих улицах:
Советской от улицы Калинина до улицы Истомина; Истомина от улицы Советской до улицы Яшина; Советской на парковке в районе расположения северных ворот стадиона имени В. И. Ленина.
Будет временно ограничено движение всех видов транспорта 3 сентября с 14:30 до 15:00 по следующим улицам:
Советской от улицы Калинина до улицы Истомина;
Истомина от улицы Советской до улицы Яшина.
На период проведения праздничного салюта 3 сентября 2025 года будет запрещена стоянка транспортных средств:
на Уссурийском бульваре от набережной реки Амур до ул. Калинина;
на Амурском бульваре от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;
на улице Серышева от ворот спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;
на Комсомольской площади и площади Славы;
на улице Шевченко от улицы Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко;
на улице Тургенева от улицы Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко;
на улице Комсомольской от улицы Ленина до улицы Серышева;
по переулку Дьяченко.
Будет временно ограничено движение всех видов транспорта, кроме транспорта общего пользования, с 19:00 до 23:30 по улицам:
Муравьева-Амурского от улицы Шевченко до улицы Калинина;
Ленина от улицы Тургенева до улицы Калинина;
Тургенева от улицы Ленина до переулка Дьяченко;
по переулку Дьяченко;
Комсомольской от улицы Ленина до ул. Серышева;
Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;
Серышева от ворот спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;
Амурскому бульвару от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;
Уссурийскому бульвару от набережной реки Амур до ул. Калинина.