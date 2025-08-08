Ричмонд
Движение перекроют в центре Хабаровска из-за репетиций парада

20, 22, 25 августа с 16:00 до 23:00 на площади Ленина пройдут репетиции Парада, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим движение транспорта перекроют по следующим улицам:

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена;

Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина;

Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого;

Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.

В эти даты с 13:00 до 23:00 запрещена стоянка транспорта на улицах:

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Пушкина.

В дни проведения тренировок парадных расчетов с привлечением техники 27, 29 августа с 13:00 до 23:00 и генеральной репетиции Парада 31 августа с 07:00 до 14:00 на площади Ленина будет также временно ограничено движение.

27, 29 августа с 16:00 до 23:00, 31 августа с 07:00 до 14:00 движение всех видов транспорта запретят по следующим улицам:

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.

На период прохождения механизированных колонн 27, 29 августа с 19:00 до 23:00, 31 августа с 10:00 до 13:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина;

Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого;

Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

Дикопольцева от Амурского бульвара (четная сторона) до улицы Гамарника;

Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;

Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.

Стоянка транспортных средств будет запрещена 27, 29 августа с 13:00 до 23:00, генеральной репетиции Парада Победы 31 августа с 05:00 до 14:00 на следующих улицах:

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

Амурском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;

Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

Восточном шоссе от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской;

Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;

Ленина от улицы Ленинградской до улицы Пушкина;

Лейтенанта Орлова от улицы Ленина до переулка Облачного;

в переулке Облачном от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.

На период концентрации и прохождения механизированных колонн 27, 29, августа с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00; 31 августа с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:

— Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;

— Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;

— Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;

— Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

— Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

— Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;

— Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;

— переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.

На период проведения 3 сентября 2025 года Парада войск Хабаровского гарнизона будет временно ограничено движение всех видов транспорта на период концентрации и прохождения механизированных колонн с 05.00 до 07.00, с 10.00 до 12.00 по следующим улицам:

Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;

Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;

Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;

переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова;

Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Гамарника;

Дикопольцева от улицы Гамарника до Уссурийского бульвара;

Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.

В этот день будет временно ограничено с 07:30 до 13:30 движение всех видов транспорта по следующим улицам:

Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Гоголя;

Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Московской;

Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника.

3 сентября с 05:00 до 13:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:

Восточном шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;

Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;

Дикопольцева от улицы Ленина до Амурского бульвара;

Ленина от улицы Пушкина до улицы Ленинградской;

Льва Толстого от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена;

Гайдара от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена;

Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева;

Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

Тургенева от улицы Ленина до Уссурийского бульвара;

Ленина от улицы Комсомольской до улицы Тургенева;

Лейтенанта Орлова от переулка Облачного до улицы Ленина;

в переулке Облачном от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854;

площади Славы (в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора).

Будет временно ограничено движение всех видов транспорта 3 сентября с 11:30 до 13:00 по следующим улицам:

Тургенева от улицы Ленина до Уссурийского бульвара;

Ленина от улицы Комсомольской до улицы Тургенева.

Временно запрещена стоянка транспортных средств 3 сентября 2025 года с 05:00 до 15:00 на следующих улицах:

Советской от улицы Калинина до улицы Истомина; Истомина от улицы Советской до улицы Яшина; Советской на парковке в районе расположения северных ворот стадиона имени В. И. Ленина.

Будет временно ограничено движение всех видов транспорта 3 сентября с 14:30 до 15:00 по следующим улицам:

Советской от улицы Калинина до улицы Истомина;

Истомина от улицы Советской до улицы Яшина.

На период проведения праздничного салюта 3 сентября 2025 года будет запрещена стоянка транспортных средств:

на Уссурийском бульваре от набережной реки Амур до ул. Калинина;

на Амурском бульваре от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;

на улице Серышева от ворот спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;

на Комсомольской площади и площади Славы;

на улице Шевченко от улицы Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко;

на улице Тургенева от улицы Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко;

на улице Комсомольской от улицы Ленина до улицы Серышева;

по переулку Дьяченко.

Будет временно ограничено движение всех видов транспорта, кроме транспорта общего пользования, с 19:00 до 23:30 по улицам:

Муравьева-Амурского от улицы Шевченко до улицы Калинина;

Ленина от улицы Тургенева до улицы Калинина;

Тургенева от улицы Ленина до переулка Дьяченко;

по переулку Дьяченко;

Комсомольской от улицы Ленина до ул. Серышева;

Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;

Серышева от ворот спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;

Амурскому бульвару от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до улицы Калинина;

Уссурийскому бульвару от набережной реки Амур до ул. Калинина.