Движение перекроют в центре Хабаровска из-за репетиций парада

На период концентрации и прохождения механизированных колонн 27, 29, августа с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00; 31 августа с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам: