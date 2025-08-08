ИИ поможет снизить выбросы от городского транспорта на 22%

По их расчетам, плавное прохождение перекрестков за счет динамического управления скоростью способно уменьшить выбросы CO₂ на 11−22% без ущерба для безопасности. Светофоры, обеспечивая безопасность движения, становятся и источником дополнительного загрязнения: простой автомобилей на них дает до 15% выбросов углекислого газа от наземного транспорта.
Ученые использовали данные OpenStreetMap, геологических служб США и других источников, создав цифровые модели более 6000 регулируемых перекрестков в Атланте, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. С помощью ИИ они смоделировали свыше миллиона сценариев движения, учитывая 33 фактора — от геометрии дороги до поведения водителей.
Результаты показали, что даже частичное внедрение «умных» бортовых систем уже заметно улучшает экологию. Если хотя бы 10% автомобилей будут регулировать скорость с учетом фаз светофора, общее сокращение выбросов может достичь 25−50% от максимального эффекта за счет того, что остальные участники движения начнут двигаться плавнее.
Особенно перспективным оказалось поэтапное внедрение технологий: оптимизация скорости примерно на 20% перекрестков способна обеспечить до 70% от потенциального снижения выбросов, что позволит получать ощутимую пользу уже на ранних этапах.