Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова

Данные ограничения необходимы для безопасности обеспечения полетов воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения введены на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Саратова. Об этом стало известно ранним утром в пятницу, 8 августа.

«Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале, написав в мессенджере соответствующий пост.

Известно, что данные ограничения необходимы для безопасности обеспечения полетов воздушных судов. Однако сколько они продлятся неизвестно. Пассажиров, у которых возникли какие-либо вопросы, просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру.

Как KP.RU писал ранее, подобные временные ограничения также были введены в аэропорту Волгограда ночью в четверг, 7 августа.