Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, состоящую из двух этапов, с использованием звонков от имени якобы сотрудников Роскомнадзора.
Сначала жертвам звонят мошенники, выдавая себя за службу доставки букетов, и требуют назвать код из смс для подтверждения заказа с курьером. После того как жертва называет код, звонок прерывается, и на телефон поступает сообщение от имени Роскомнадзора о небезопасности вызова.
Затем мошенники снова связываются с «потерпевшим», уже под видом сотрудника Роскомнадзора, и предлагают помощь в восстановлении доступа к порталу «Госуслуги» и отмене заявки на микрозайм. В этот момент на телефон жертвы начинают приходить четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций — мошенники пытаются убедить человека в противоправных действиях и выманить у него эти коды, которые служат ключом к доступу на «Госуслуги».
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о популярной схеме интернет-мошенничества, на которую часто попадаются пользователи.