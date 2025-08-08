Ричмонд
Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, а затем якобы из Роскомнадзора.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, состоящую из двух этапов, с использованием звонков от имени якобы сотрудников Роскомнадзора.

Сначала жертвам звонят мошенники, выдавая себя за службу доставки букетов, и требуют назвать код из смс для подтверждения заказа с курьером. После того как жертва называет код, звонок прерывается, и на телефон поступает сообщение от имени Роскомнадзора о небезопасности вызова.

Затем мошенники снова связываются с «потерпевшим», уже под видом сотрудника Роскомнадзора, и предлагают помощь в восстановлении доступа к порталу «Госуслуги» и отмене заявки на микрозайм. В этот момент на телефон жертвы начинают приходить четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций — мошенники пытаются убедить человека в противоправных действиях и выманить у него эти коды, которые служат ключом к доступу на «Госуслуги».

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о популярной схеме интернет-мошенничества, на которую часто попадаются пользователи.