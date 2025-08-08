Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

Затем мошенники снова связываются с «потерпевшим», уже под видом сотрудника Роскомнадзора, и предлагают помощь в восстановлении доступа к порталу «Госуслуги» и отмене заявки на микрозайм. В этот момент на телефон жертвы начинают приходить четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций — мошенники пытаются убедить человека в противоправных действиях и выманить у него эти коды, которые служат ключом к доступу на «Госуслуги».