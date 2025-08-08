Как убрать тяжесть в ногах прямо на работе: врач назвал простые упражнения

«Игра в Золушку» — еще один способ снять напряжение: вытягивание носка словно в попытке надеть туфлю. Также врач посоветовал делать «круги стопами», стоя на пятках, и упражнение «собери камни» — сгибание пальцев ног, будто подбираете мелкие предметы. Все эти движения активизируют кровоток и помогают снять усталость после долгого сидения.