Как убрать тяжесть в ногах прямо на работе: врач назвал простые упражнения

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни могут вызывать отеки и тяжесть в ногах. Но снять неприятные ощущения помогут простые упражнения, которые легко делать прямо на рабочем месте. Эксперт Ассоциации «Лига подиатрии», врач высшей категории Владимир Нечаев поделился с KP.RU эффективными упражнениями.
— Какое бы упражнение вы не выбрали, помните: самое главное во время нагрузки, обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет «разогнать» застойные явления и вернуть легкость вашим ногам, — уточнил специалист.
Среди полезных упражнений Нечаев выделил «перекаты стоп». При согнутых под углом 90 градусов ногах нужно поочередно поднимать пальцы и пятки, делая 15−20 повторений. Эффект дает и упражнение «вперед-назад»: одна нога на носке, другая — на пятке, положение чередуется при поддержке руками за стол.
«Игра в Золушку» — еще один способ снять напряжение: вытягивание носка словно в попытке надеть туфлю. Также врач посоветовал делать «круги стопами», стоя на пятках, и упражнение «собери камни» — сгибание пальцев ног, будто подбираете мелкие предметы. Все эти движения активизируют кровоток и помогают снять усталость после долгого сидения.