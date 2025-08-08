В Дивногорске пасечника наказали за неправильное содержние медоносных пчел

Ведомство в августе провело проверку и выяснило, что медоносные пчелы содержались в Дивногорске в неправильных условиях. Не было соблюдено расстояние не менее 100 метров от линии электропередач с напряжением от 110 кВ и не менее 3 метров от соседних земельных участков. На пасеке не было сплошного ограждения высотой не менее 2 метров.