Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дивногорске пасечника наказали за неправильное содержние медоносных пчел

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения правил разведения медоносных пчел.

Источник: РИА "Новости"

В Дивногорске пасечник нарушил правила разведения пчел.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Красноярскому краю.

Ведомство в августе провело проверку и выяснило, что медоносные пчелы содержались в Дивногорске в неправильных условиях. Не было соблюдено расстояние не менее 100 метров от линии электропередач с напряжением от 110 кВ и не менее 3 метров от соседних земельных участков. На пасеке не было сплошного ограждения высотой не менее 2 метров.

Владельцу выданы предписания на устранение замечаний.

Ранее сообщалось о том, что из Красноярского края вывезли более четырех миллионов кубометров леса.