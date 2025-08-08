Сорвал планы ВСУ: боец Смолкотин подорвал боевиков и погиб сам под Курском

Российский пограничник Юрий Смолкотин в августе 2024 года при вторжении ВСУ в Курскую область подорвал гранатой украинских боевиков и погиб сам. Военный волонтер Роман Алехин рассказал aif.ru о поступке бойца РФ, а также почему в уже мертвого военного они разрядили три магазина.
По-настоящему навредил ВСУ при вторжении в Курскую область.
Смолкотин сорвал планы Вооруженных сил Украины по вторжению в Курскую область, из-за чего в уже мертвого бойца боевики разрядили три магазина, заявил aif.ru Алехин. По его словам, это показатель того, что он не просто остался там и сразу погиб, а действительно навредил противнику.
«То есть не просто ликвидировал трех-четырех боевиков ВСУ, а сорвал какие-то планы врага. Поэтому таким образом они возмещали свою злобу», — сказал собеседник издания.
Военный волонтер напомнил, что в начале украинского вторжения в Курскую область участвовали боевики нацбатальонов, иностранные наемники, которые ненавидели русских, которые приехали не участвовать в боевых действиях, а именно убивать российских людей.
Заслуживает Героя России.
Смолкотин заслуживает звания Героя России за свой поступок, сообщил aif.ru Алехин. По его словам, то, что сделал российский пограничник — это чистый героизм. Причем, не что-то притянутое за уши, а настоящие действия героя.
«Это ничем не отличается от поступка убитого боевиками полицейского Магомеда Нурбагандова, который перед смертью сказал: “Работайте, братья!”», — заявил он.
Алехин подчеркнул, что такие геройские поступки, конечно, надо показывать. Именно эти люди на 100% достойны звания Героя России.
«Это настоящий подвиг, который должен быть у русского человека — полное самопожертвование», — добавил военный волонтер.
Многие повторили подвиг пограничника с гранатой.
Поступок Смолкотина, который подорвал гранатой украинских боевиков в Курской области и погиб сам, был не единственным подобным случаем в самом начале вторжения ВСУ в российский регион, рассказал aif.ru Алехин. Он отметил, что тогда было очень много героизма пограничников и командиров, державшихся до последнего, о которых «мы не знаем».
Он пояснил, что своих бойцов командиры отпускали, поскольку не было приказов отступать, так как отсутствовала связь. Они не понимали, будет ли подкрепление, поддержка артиллерии и прочее. По его словам, командиры были вынуждены отдавать приказ на отступление, чтобы сохранить личный состав. При этом Алехин выразил уверенность, что таких случаев, как с российским пограничником, было много.
«Видео было, как несколько пограничников в бетонном закрепе говорили, что они понимают, что вокруг противник, они отстреливаются. В этот момент осознаешь, что это их последний выход на связь. Так что таких случаев в самом начале было достаточно», — добавил Алехин.
Смолкотин был начальником погранзаставы на российско-грузинском участке границы. Находился в командировке в Курской области. Утром 5 августа 2024 года со своими бойцами он принял бой с превосходящим по численности боевиками Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через границу. Смолкотин был ранен дважды, но не оставлял позиции. Через некоторое время дал команду своим бойцам отходить, а сам остался прикрывать их. При подходе украинских военных офицер подорвал их гранатой и погиб сам. После этого боевики ВСУ разрядили в уже мертвого российского военного три магазина.