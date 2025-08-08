Сорвал планы ВСУ: боец Смолкотин подорвал боевиков и погиб сам под Курском

Смолкотин был начальником погранзаставы на российско-грузинском участке границы. Находился в командировке в Курской области. Утром 5 августа 2024 года со своими бойцами он принял бой с превосходящим по численности боевиками Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через границу. Смолкотин был ранен дважды, но не оставлял позиции. Через некоторое время дал команду своим бойцам отходить, а сам остался прикрывать их. При подходе украинских военных офицер подорвал их гранатой и погиб сам. После этого боевики ВСУ разрядили в уже мертвого российского военного три магазина.