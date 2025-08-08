Анпилогов: наступление на Днепропетровск пресечет атаки БПЛА из региона

Украинские военные запускают с территории Днепропетровской области дроны и ракеты, а также обстреливают оттуда близлежащие российские области, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные усиленно продвигаются в Днепропетровской области. Анпилогов связал это с необходимостью расширения буферной зоны и исходящими от ВСУ угрозами.
«Дроны — один из факторов воздействия на наши тылы. Также используются ракеты, системы залпового огня. Зачем далеко ходить, Украина до сих пор осуществляет террористические обстрелы Донецка, хотя это абсолютно не имеет никакого смысла с военной точки зрения. ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам столицы ДНР», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что с теми же проблемами сталкиваются жители других приграничных территорий.
«Чем дальше будет отодвинута линия боевого соприкосновения, тем меньше будет угроза для всех приграничных территорий России, где, я напоминаю, находятся достаточно крупные населенные пункты, которые сейчас живут в ситуации осадного положения», — отметил специалист.
Ранее «РВ» показала кадры удара по объектам ВСУ в Днепропетровске.