Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анпилогов: наступление на Днепропетровск пресечет атаки БПЛА из региона

Специалист отметил, что ВС РФ продвигаются к Днепропетровску, чтобы создать буферную зону.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные запускают с территории Днепропетровской области дроны и ракеты, а также обстреливают оттуда близлежащие российские области, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные усиленно продвигаются в Днепропетровской области. Анпилогов связал это с необходимостью расширения буферной зоны и исходящими от ВСУ угрозами.

«Дроны — один из факторов воздействия на наши тылы. Также используются ракеты, системы залпового огня. Зачем далеко ходить, Украина до сих пор осуществляет террористические обстрелы Донецка, хотя это абсолютно не имеет никакого смысла с военной точки зрения. ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам столицы ДНР», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что с теми же проблемами сталкиваются жители других приграничных территорий.

«Чем дальше будет отодвинута линия боевого соприкосновения, тем меньше будет угроза для всех приграничных территорий России, где, я напоминаю, находятся достаточно крупные населенные пункты, которые сейчас живут в ситуации осадного положения», — отметил специалист.

Ранее «РВ» показала кадры удара по объектам ВСУ в Днепропетровске.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше