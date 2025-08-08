Россиянам раскрыли новую схему мошенников для обмана россиян: Теперь они прикрываются Роскомнадзором

Мошенники разработали очередную, на этот раз двухэтапную, схему обмана россиян со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.
«Удочкой», на которую ловят преступники потенциальную жертву, является звонок от якобы службы доставки цветов. Липовый оператор требует назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный.
После этого преступники звонят жертве от имени сотрудника службы и предлагают помочь вернуть доступ к «Госуслугам», чтобы отозвать якобы поданную уже заявку на микрозайм. В то же самое время человек начинает получать четырехзначные коды от неких микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях. Так преступники пытаются выманить у гражданина этот код, который является доступом к «Госуслугам».
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фальшивые письма о якобы штрафах от ГИБДД. В результате они могут похитить данные карт или заразить устройство вирусом.
Также мошенники обманывают россиян, выдавая себя за брокеров. Как правило, они привлекают внимание людей предложениями о пассивном доходе и уникальной схеме заработка. По счастью, не попасть в лапы преступников шансы есть, поскольку существует простой метод вычислить афериста ещё на стадии предварительного диалога.
А в Рязанском городе Сасово 59-летний мужчина перевел 650 тыс. рублей на неизвестный счет, став жертвой мошенников. Преступник представился сотрудником известной компании и сообщил, что на имя мужчины поступила посылка, но для ее получения необходимо сообщить код. После этого мошенники начали действовать по отработанному уже сценарию с звонком от липового сотрудника ФСБ, который начал запугивать мужчину потерей личных сбережений.
Сайт KP.RU назвал три источника утечки персональных данных россиян, откуда мошенники берут информацию о гражданах. При этом обезопасить себя от обмана можно, главное знать несколько способов.