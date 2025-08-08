Россиянам раскрыли новую схему мошенников для обмана россиян: Теперь они прикрываются Роскомнадзором

После этого преступники звонят жертве от имени сотрудника службы и предлагают помочь вернуть доступ к «Госуслугам», чтобы отозвать якобы поданную уже заявку на микрозайм. В то же самое время человек начинает получать четырехзначные коды от неких микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях. Так преступники пытаются выманить у гражданина этот код, который является доступом к «Госуслугам».