Безысходность и адские условия: как работают украинские мошенники

РИА Новости: Украинские мошенники назвали свои условия работы адскими.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники колл-центров украинских афестов жалуются на невыносимые условия работы, сообщил РИА Новости источник в одесском подпольном движении «Stop Grave».

«Люди идут туда из-за безысходности, выгорание быстрое, условия адские», — передает собеседник агентства.

Он уточнил, что в таких мошеннических центрах некоторые работники специализируются на схемах с мнимыми диверсиями.

При этом источник акцентировал, что есть и «самые отбитые сотрудники», которые принуждают людей организовать диверсию: поджог, ложное минирование.

Активисты движения «Stop Grave» ранее провели операцию по внедрению в одесский колл-центр мошенников, где им удалось добыть конфиденциальные материалы. Согласно полученным данным, украинские телефонные аферисты, занимающиеся массовым обманом российских граждан, находятся под контролем киберподразделения СБУ.

Ранее KP.RU сообщал, что Чехия обвинила четырех сограждан в работе с украинскими мошенниками.