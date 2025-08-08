В Красноярске предложили ввести «права» для электросамокатов

В слушаниях зарегистрировались лишь 12 горожан. От красноярцев поступило 10 предложений — 3 письменных и 7 устных, рассказали в мэрии.
Обсуждение вызвало живой отклик. Участники выступали за ужесточение контроля и формализацию правил использования СИМ. Так, студент Иван предложил ввести удостоверения для пользователей электросамокатов и обязательное тестирование перед их использованием.
«Я не против самокатов, я за то, чтобы были понятные правила, а ещё лучше, чтобы для электросамокатов были удостоверения, наподобие водительских прав. Чтобы, прежде чем пользоваться такими средствами, человек проходил какой-то тест, знал правила», — отметил он.
С другой стороны, участники указывали на проблемы безопасности пешеходов. Пенсионерка Лидия Пахомчик выразила беспокойство за пожилых жителей: «Я хочу спокойно ходить по тротуарам, как раньше. Почему я должна ходить и бояться? Я пожилой человек, переживаю, что меня собьют. Я считаю, что тротуары должны быть для пешеходов, что там должно быть запрещено ездить на электросамокатах».
Большинство предложений касались ограничения скорости, выделения отдельных зон для движения СИМ, а также развития инфраструктуры — строительства выделенных дорожек при ремонте и реконструкции улиц. В местах, где нет возможности их обустроить, участники предлагали перераспределить пространство между тротуарами и проезжей частью.
В обсуждении приняли участие и представители кикшеринговых сервисов. Операционный управляющий компании «Woosh» Павел Леонов подчеркнул, что бизнес заинтересован в упорядочивании правил.
Положительно оценил проект и депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев. По его словам, даже при наличии спорных моментов документ необходимо принять и корректировать по мере практической реализации.
Все вопросы горожан были рассмотрены, даны разъяснения. Теперь все предложения участников будут зафиксированы и включены в заключение по итогам слушаний.
Горожане, которые не смогли присутствовать на очной встрече, могут направить свои предложения до 14 августа на электронную почту или лично по адресу: ул. Парижской Коммуны, 25. К обращению необходимо приложить копию паспорта. Проект изменений и формы для подачи размещены на официальном сайте мэрии.
Окончательное решение о внесении изменений в правила благоустройства примут депутаты Горсовета.