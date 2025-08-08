Ветеран «Альфы» Гончаров сказал, каких детей пытается вербовать СБУ в РФ

«И, наверное, надо говорить откровенно, что на сегодняшний день на территории России находится большое количество так называемых украинских беженцев, которые тоже приехали сюда со своими семьями, и как они воспитывают своих детей — трудно сказать, этого никто не знает. То есть это еще одна такая ячейка общества, на которую надо обращать внимание. И еще у нас есть семьи, в которых папа, допустим, русский, мама украинка или наоборот, и тоже никто не знает, не анализирует, как дети воспитываются в таких семьях», — добавил собеседник aif.ru.