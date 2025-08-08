Ветеран «Альфы» Гончаров сказал, каких детей пытается вербовать СБУ в РФ

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров описал портрет российского подростка, подверженного вербовке СБУ.
Как сообщалось, сотрудники ФСБ задержали двоих 16-летних парней, которые по заданию украинских спецслужб пытались убить российского офицера, намазав ручку его автомобиля ядовитым веществом.
«Вербовке подвержен подросток, наверное, возрастом от 12−13 лет и чуть постарше. Так как вербовка в основном происходит за деньги, скорее всего, этот ребенок из неблагополучной семьи, который хочет купить новые кроссовки, телефон, то есть не мажор какой-нибудь… Хотя не исключаю, что и мажор может пойти на совершение теракта из-за какой-то своей зацикленности», — отметил Гончаров.
«И, наверное, надо говорить откровенно, что на сегодняшний день на территории России находится большое количество так называемых украинских беженцев, которые тоже приехали сюда со своими семьями, и как они воспитывают своих детей — трудно сказать, этого никто не знает. То есть это еще одна такая ячейка общества, на которую надо обращать внимание. И еще у нас есть семьи, в которых папа, допустим, русский, мама украинка или наоборот, и тоже никто не знает, не анализирует, как дети воспитываются в таких семьях», — добавил собеседник aif.ru.
Гончаров с сожалением констатировал, что для врагов России образовался необъятный край возможностей для совершения разного рода преступлений, чем они и пользуются.
«И всем прекрасно известно, что около сотни колл-центров функционирует на территории Украины, которые занимаются вербовкой россиян. Под влияние вербовщиков в первую очередь попадают как раз подростки, а также люди с неустойчивой психикой. К сожалению, перекрыть все технические возможности для врагов наши спецслужбы не могут», — отметил Гончаров.
Он констатировал, что важно проводить профилактическую работу среди подростков, однако этому, по его мнению, уделяется недостаточно времени.
«Мы должны объяснять всем, что кинуть “коктейль Молотова” в военкомат — это не какое-то там административное нарушение, а уголовно наказуемое деяние. И дети, совершившие это или другое преступление, будут обязательно наказаны. То есть не отделываются щелчком по носу. Мы должны вбивать в их мозг, что это не шалость», — подытожил Гончаров.
