Анна Асти получила клеймо на Украине

Анна Асти внесена в перечень за получение гражданства РФ, указано на сайте.

Певица и исполнительница песни «Царица» Анна Асти внесена в перечень экстремистского украинского сайта «Миротворец». Это следует из данных ресурса. Причиной ее внесения назвали нарушения законодательства Украины.

«Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства», — указано в материале. Она имеет гражданство как Украины, так и России. Последнее она получила в 2023 году.

Ранее в базу данных сайта «Миротворец», который признан в России экстремистским и запрещен, уже вносились российские артисты, такие как Надежда Кадышева. Поводом для этого нередко становились обвинения в нарушении украинского законодательства, например, посещение Крыма или получение российского гражданства. В списках портала фигурируют как публичные, так и непубличные лица, которых украинские власти считают нарушителями.

*сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ.