Анна Асти получила клеймо на Украине

Ранее в базу данных сайта «Миротворец», который признан в России экстремистским и запрещен, уже вносились российские артисты, такие как Надежда Кадышева. Поводом для этого нередко становились обвинения в нарушении украинского законодательства, например, посещение Крыма или получение российского гражданства. В списках портала фигурируют как публичные, так и непубличные лица, которых украинские власти считают нарушителями.