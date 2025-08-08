Стало известно, как пройдёт спортивный парад в Омске

«В июне 2024 года аналогичный парад прошел на ВДНХ, и теперь Омск присоединяется к этому движению. Маршрут колонны проляжет от аллеи олимпийцев через Юбилейный мост и пешеходную улицу Любинского до главной сцены возле музея Врубеля. Там зрителей ждет концерт и демонстрация спортивных достижений. Уверен, это будет запоминающееся зрелище, которое подчеркнет спортивный дух нашего региона», — отметил министр спорта региона Алексей Ленберг.