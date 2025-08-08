Стало известно, как пройдёт спортивный парад в Омске

В День физкультурника, 9 августа, впервые после советского периода пройдет спортивный парад. Впервые мероприятие прошло в 1919 году, когда на Красной площади в Москве состоялось масштабное шествие атлетов, а последним подобным событием был парад 1954 года. Сообщили в Минспорта региона.
«В июне 2024 года аналогичный парад прошел на ВДНХ, и теперь Омск присоединяется к этому движению. Маршрут колонны проляжет от аллеи олимпийцев через Юбилейный мост и пешеходную улицу Любинского до главной сцены возле музея Врубеля. Там зрителей ждет концерт и демонстрация спортивных достижений. Уверен, это будет запоминающееся зрелище, которое подчеркнет спортивный дух нашего региона», — отметил министр спорта региона Алексей Ленберг.
Начало парада запланировано на 12:30 у аллеи олимпийцев.
Жители Омска смогут увидеть известных спортсменов региона, местные команды, такие как баскетбольный «Нефтяник-Титан», флорбольная «Сибирь», гандбольный «Скиф», учащихся спортивных школ города и области, а также представителей спортивных организаций. Ожидается участие около 1300 человек.
