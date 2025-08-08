Когда отмечаются Медовый и Яблочный Спас в 2025 году? Названы даты

В августе православные христиане отмечают три Спаса, каждый из которых имеет свои уникальные обычаи и символику.
Первый Спас, или Медовый Спас, приходится на 14 августа, второй — Яблочный Спас — на 19 августа, а третий Спас связан с хлебом. Эти праздники отмечаются в контексте сбора урожая и имеют глубокие корни в народных традициях.
14 августа — Медовый Спас.
Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая. В IX веке в Константинополе существовали обряды, связанные с выносом Честного Древа Креста для защиты от болезней и стихийных бедствий. На Руси этот день стал днем почитания Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают победу князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году, когда он отправился в поход с чудотворной иконой.
Праздник также включает обряды освящения воды. В это время на Руси освящали колодцы и проводили крестные ходы к рекам и озерам, прося здоровья для себя и домашних животных.
Согласно народным традициям, именно в середине августа собирается новый мед. Пасечники вырезали первые соты и приносили их в храм для освящения. Мед считался не только лакомством, но и символом Божией благодати. На столе в этот день традиционно присутствуют медовые пряники и блины, поскольку с 14 августа начинается Успенский пост.
19 августа — Яблочный Спас.
Яблочный Спас совпадает с праздником Преображения Господня. В этот день верующие приносят в храмы плоды нового урожая — яблоки, сливы и виноград для освящения. Считается, что эти плоды являются наградой за труд и символизируют Божью благодать.
Таким образом, августовские Спасы представляют собой важные события в православном календаре, объединяющие религиозные обряды и народные традиции, отражая глубокую связь между человеком и природой.
29 августа — Ореховый, Хлебный Спас или Спас на холстах.
В этот день христиане отмечают праздник Спаса Нерукотворного в честь переноса образа в Константинополь. Появление этого чудотворного изображения связано с легендой о правителе Авгаре. Больной царь отправил к Христу своего слугу-художника с просьбой исцелить его или, если это невозможно, написать его портрет. Христос лишь умывает лицо, вытирает его полотном, на котором и остается образ Спасителя, ставший первой христианской иконой. С этим холстом связано множество чудес и исцелений. В древности в этот день освящали ткани с изображением Спасителя, а во время военных походов использовали их как знамёна.
В мирное время, в самый разгар ярмарочного месяца, домотканое полотно везли на рынок. Уборка хлебов должна была завершиться к празднику Успения, оставалось только досеять озимые. Закрома были полны — самое время пополнить семейный бюджет и освободить место для новых тканей, ведь впереди ожидали длинные зимние вечера.
Это праздничный день, когда пекли первый хлеб из нового урожая и благодарили Господа за ежедневный хлеб. Уборка на полях завершена, а в лесу созрели орехи. Ореховый Спас — это время для приготовления целебной ореховой настойки, которую хозяйки делали из перегородок грецких орехов. В этот день на стол подавали свежеиспеченный хлеб и орехи.