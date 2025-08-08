Когда отмечаются Медовый и Яблочный Спас в 2025 году? Названы даты

В этот день христиане отмечают праздник Спаса Нерукотворного в честь переноса образа в Константинополь. Появление этого чудотворного изображения связано с легендой о правителе Авгаре. Больной царь отправил к Христу своего слугу-художника с просьбой исцелить его или, если это невозможно, написать его портрет. Христос лишь умывает лицо, вытирает его полотном, на котором и остается образ Спасителя, ставший первой христианской иконой. С этим холстом связано множество чудес и исцелений. В древности в этот день освящали ткани с изображением Спасителя, а во время военных походов использовали их как знамёна.