Комиссия Министерства обороны проинспектировала воинские части Карагандинской области

В Карагандинском гарнизоне комиссия ознакомилась с ходом строительства модульной казармы на 60 коек, которая будет оборудована современной столовой на 100 посадочных мест и банно-прачечным комплексом. Также проинспектированы объекты Военного колледжа имени Талгата Бегельдинова, где проводится капитальный ремонт. Даны поручения по устранению выявленных недостатков и приведению инфраструктуры в нормативное состояние.