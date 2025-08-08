Мастер-классы и концерты. Программа на день города Усолье-Сибирское 2025

В последнюю субботу августа пройдёт День города Усолье-Сибирское 2025, очень яркое событие. Организаторы праздника уже подготовили некоторые сюрпризы для гостей праздника, подарки городу. О том, где и как пройдёт День города Усолье-Сибирское в 2025 году, читайте на сайте irk.aif.ru.
День города Усолье-Сибирское 2025: история.
В 2024 году праздновали юбилей Усолья — 355-летие. С прошлого года в городе остались подарки, украшающие его, например красивые муралы. В 2025 красоту и память на будущее тоже оставят: установят композицию, посвящённую Приску Пономарёву. Он — коренной житель города, родился в 1864, а умер в 1942 году. За свою жизнь смог построить и содержать двухклассную школу, выделял средства на строительство здания пожарной дружины, организовал народную библиотеку. Этот меценат стал настоящим героем города. После революции, которая отняла у него и его семьи все капиталы и имущество, работал на кожевенном заводе.
И таких людей много, ведь Усолье-Сибирское — один из старейших городов в Иркутской области. Его основали как поселение в 1669 году енисейские казаки — братья Михалёвы. Они нашли на берегу Ангары соляной источник и построили варницу. Так в городе начала течь жизнь. В 1990 году, спустя 321 год, городу Усолье-Сибирское присвоили статус города «исторического».
День города Усолье-Сибирское 2025: звёзды и концерт.
На подобные праздники приглашают знаменитостей — приедет ли кто-то на этот раз и кто — пока сюрприз, но в прошлый раз в Усолье-Сибирском собралась целая команда звёзд «Старко», в неё входили Виктор Зинчук, Илья Авербух, Михаил Гребенщиков, Валерий Ярушин и многие, многие другие. Звёзды из Москвы столкнулись в дружеском матче на стадионе «Химик» с командой Усолья. Матч закончился ничьей.
День города Усолье-Сибирское 2025: программа.
В прошлом году День города прошёл масштабно: шествие, фестиваль, концерт и салют. Пока подробной программы того, как всё пройдёт в 2025 году, нет. До праздника ещё много времени. Но уже известно, что состоится всё на Комсомольской площади. Программу обещают насыщенную, в неё войдут: культурные и спортивные мероприятия, концерт, мастер-классы и разные акции. Следите за публикацией, ближе к празднику мы опубликуем полную программу Дня города Усолье-Сибирское в 2025 году.