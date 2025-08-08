Мастер-классы и концерты. Программа на день города Усолье-Сибирское 2025

В 2024 году праздновали юбилей Усолья — 355-летие. С прошлого года в городе остались подарки, украшающие его, например красивые муралы. В 2025 красоту и память на будущее тоже оставят: установят композицию, посвящённую Приску Пономарёву. Он — коренной житель города, родился в 1864, а умер в 1942 году. За свою жизнь смог построить и содержать двухклассную школу, выделял средства на строительство здания пожарной дружины, организовал народную библиотеку. Этот меценат стал настоящим героем города. После революции, которая отняла у него и его семьи все капиталы и имущество, работал на кожевенном заводе.