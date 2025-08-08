Россияне раскритиковали решение Минздрава по списку жизненно важных лекарств

Минздрав принял решение присвоить статус жизненно необходимых лишь восьми из 23-х заявленных препаратов. В числе отклонённых оказались и два инновационных средства для лечения онкогематологических заболеваний. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, это вновь отдаляет больных от получения современной и результативной терапии.
Перечень ЖНВЛП включает жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые регулируются государством: они не могут реализовываться выше утверждённой стоимости вне зависимости от производителя. Кроме того, такие лекарства закупаются для медицинских учреждений и выдаются пациентам бесплатно.
Юрий Жулев в беседе с РБК подчеркнул, что заседания комиссии по ЖНВЛП в очередной раз продемонстрировали наличие давних системных проблем, на которые пациентское сообщество обращает внимание уже много лет. Он отметил, что при включении препаратов в список главным критерием становится финансовая нагрузка на бюджет, что фактически ограничивает доступ к любым инновационным разработкам.
«Мы убеждены, что комиссия должна не просто оценивать влияние на бюджет, а обеспечивать справедливый доступ к эффективной терапии. Возможно необходимо разделить экономическую и клиническую экспертизу», — заявил Жулев.
Сомнения в прозрачности формирования государственных перечней лекарств высказывались и ранее. В конце 2024 года сопредседатель ВСП Ян Власов обратился с этой проблемой к президенту, пояснив, что для обеспечения доступа пациентов к современным препаратам их необходимо включать в ЖНВЛП. Однако комиссия нередко отказывает во внесении даже тем средствам, которые пациенты считают крайне важными, причём одно и то же лекарство может рассматриваться несколько раз и всё равно не попасть в перечень. В итоге президент поручил привлечь пациентские организации к работе комиссии Минздрава, формирующей список.
Принципы составления ЖНВЛП подвергались критике со стороны Народного фронта и Лиги защитников пациентов. Кроме того, «Движение против рака» направляло обращения после того, как комиссия Минздрава отказалась включить в перечень четыре противоопухолевых препарата.
