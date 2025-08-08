Россияне раскритиковали решение Минздрава по списку жизненно важных лекарств

Сомнения в прозрачности формирования государственных перечней лекарств высказывались и ранее. В конце 2024 года сопредседатель ВСП Ян Власов обратился с этой проблемой к президенту, пояснив, что для обеспечения доступа пациентов к современным препаратам их необходимо включать в ЖНВЛП. Однако комиссия нередко отказывает во внесении даже тем средствам, которые пациенты считают крайне важными, причём одно и то же лекарство может рассматриваться несколько раз и всё равно не попасть в перечень. В итоге президент поручил привлечь пациентские организации к работе комиссии Минздрава, формирующей список.