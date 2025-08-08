Ричмонд
Плазма Солнца достигнет Земли 8 августа в 7.00 и вызовет северные сияния

Астроном Киселев сообщил, что магнитные бури обрушатся на Землю с 8 по 12 августа.

Источник: Аргументы и факты

На Землю с 8 по 12 августа обрушатся сильные магнитные бури, в то же время можно будет наблюдать северные сияния, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«По прогнозам, плазма дойдет до Земли 8 августа в 7:00. Данная магнитная буря может продлиться чуть меньше недели, приблизительно 5 дней. В это же время можно будет наблюдать северные сияния до 60 градусов широты», — отметил Киселев.

По словам специалисты, ожидаются магнитные бури уровня G2. Метеочувствительные люди в такие дни могут испытывать головные боли и головокружение.

Ранее невролог Каракулова рассказала, как пережить магнитные бури.

Наибольшей чувствительностью к магнитным колебаниям обладают пожилые люди старше 50 лет, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.