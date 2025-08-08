Смертельная чача: нарколог сказал, почему туристы массово отравились в Сочи

В Сочи арестованы две женщины, продававшие чачу, от которой погибли от отравления не менее 10 человек. Врач-нарколог Василий Шуров рассказал aif.ru, из чего могли изготовить алкогольный напиток и можно ли вовремя распознать отравление.
Чачу могли сделать из технического спирта.
Чачу, от отравления которой в Сочи погибли не менее 10 человек, могли изготовить из технического спирта, заявил aif.ru Шуров. По его мнению, покупался дешевый спирт, который, как правило, технический, не предназначенный для этого. Он отметил, что он крайне токсичный.
Также нарколог обратил внимание, что чача — это 50-градусный алкоголь, поэтому спирт очень слабо разбавляют и по итогу легко получается смертельная концентрация.
«Я думаю, что по анализам, судя по тому, что погибли несколько человек, будет понятно, что они умерли от метанола. Метанол — это страшный яд», — сказал собеседник издания.
Вовремя распознать отравление алкоголем почти невозможно.
Погибшие от чачи в Сочи могли не распознать первые признаки отравления алкоголем, рассказал aif.ru Шуров. Он пояснил, что метанол — очень коварное вещество, потому что оно выглядит, пахнет, на вкус, как этанол. Как правило, вызывать рвоту уже нет смысла, так как первые симптомы появляются через несколько часов, когда это вещество всосалось и начало распадаться на ядовитые составляющие, отметил врач.
Он добавил, что в первую очередь обычно проявляются очень тяжелые неврологические симптомы, которые не соответствуют количеству выпитого — угнетение сознания. Также есть нарушение зрения, потому что зрительный нерв наиболее чувствителен — это двоение в глазах, потемнение, вплоть до потери зрения. Нарколог отметил, что человек в этот момент выпил пару рюмок, а ему кажется, что целую бутылку. При этом Шуров подчеркнул, что помочь человеку в домашних условиях невозможно.
«Единственное, что можно сделать — это максимально экстренно вызвать скорую помощь, чтобы человека отвезли в реанимацию. Желательно, чтобы в токсикологию, потому что при таком состоянии очень тяжелая процедура очищения организма», — сообщил он.
При этом Шуров отметил, что на то, чтобы ядовитые вещества могли всосаться, а потом начать распадаться на токсичные компоненты, может уйти от нескольких часов до нескольких суток. Потому что часто в таких напитках присутствует и этанол. По его словам, у человека может и наступить обычное опьянение, поэтому товарищи дают ему проспаться, а потом не могут добудиться.
«Поэтому нет такого, что человек выпил рюмку, тут же схватился за горло, посинел или еще что-то. Есть симптомы опьянения, которые люди часто путают с пьяным состоянием», — добавил врач.
Нельзя покупать алкоголь на рынках или в интернете.
Шуров подчеркнул в беседе с aif.ru, что покупать алкоголь на рынке, в домах, через интернет нельзя, поскольку есть очень высокие шансы в итоге отравиться. Он пояснил, что под видом самодельных напитков продается непонятно что, поскольку неизвестно, что туда добавляли и как его делали. Нарколог отметил, что есть люди, которые могут отравиться и от алкоголя, купленного в магазине.
Врач также добавил, что некоторые заказывают алкоголь через интернет, покупая пять литров коньяка за тысячу рублей. При этом понятно, что он состоит из ядовитого технического спирта.
«Желание сэкономить или что-то экзотическое купить, куда перчик или что-то еще положат, потом в итоге, к сожалению, приводят к таким историям», — заявил Шуров.
30-летняя и 71-летняя жительницы Сочи арестованы по 4 октября 2025 года. По материалам суда, женщина вместе со своей напарницей, зная, что продаваемая ими на рынке «Казачий» алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности. Они торговали им под видом домашнего вина и чачи. Они обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ.