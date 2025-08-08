Смертельная чача: нарколог сказал, почему туристы массово отравились в Сочи

Он добавил, что в первую очередь обычно проявляются очень тяжелые неврологические симптомы, которые не соответствуют количеству выпитого — угнетение сознания. Также есть нарушение зрения, потому что зрительный нерв наиболее чувствителен — это двоение в глазах, потемнение, вплоть до потери зрения. Нарколог отметил, что человек в этот момент выпил пару рюмок, а ему кажется, что целую бутылку. При этом Шуров подчеркнул, что помочь человеку в домашних условиях невозможно.