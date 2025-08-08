Гроза ожидается в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман. Днем ожидается сильная жара в Кызылординской области +40+41, в Мангыстауской области +38+40, в Атырауской области +35+38, в Западно-Казахстанской, Алматинской области, области Жетісу +35, в Актюбинской области +35+37», — говорится в сообщении.