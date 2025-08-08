Гроза ожидается в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман. Днем ожидается сильная жара в Кызылординской области +40+41, в Мангыстауской области +38+40, в Атырауской области +35+38, в Западно-Казахстанской, Алматинской области, области Жетісу +35, в Актюбинской области +35+37», — говорится в сообщении.
На западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, западе Атырауской, на западе, юго-востоке Актюбинской, в северной половине Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской областей, в центре области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.
«В Туркестанской, Мангыстауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на востоке Атырауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Ұлытау, на юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +19+21.
В Алматы переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3−8, днем порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +32+34.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +36+38.
В Акмолинской области на западе, юге и востоке гроза. Днем +17+22, ночью +9+14.
В области Улытау утром и днем на севере и востоке гроза. Днем +31+36, ночью +18+23.
В Карагандинской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +20+25, ночью +11+16.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +30+35, ночью +17+22.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +33+38, ночью +21+26.
В Мангистауской области днем на северо-западе гроза. Днем +35+40, ночью +22+27.
В Актюбинской области днем на севере и востоке гроза. Днем +29+34, ночью +17+22.
В Костанайской области на западе, востоке и юге гроза. Днем +19+24, ночью +10+15.
В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге гроза. Днем +17+22, ночью +9+14.
В Павлодарской области гроза. Днем +18+23, ночью +8+13.
В области Абай на западе, севере и в центре гроза. Днем +23+28, ночью +10+15.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +32+28, ночью +10+15.
В Кызылординской области без осадков. Днем +36+41, ночью +20+25.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +34+39, ночью +18+23.
В Жамбылской области в горах гроза. Днем +32+37, ночью +15+20.
В Алматинской области днем на юге в горах гроза. Днем +30+35, ночью +15+20.
В области Жетысу днем в горах гроза. Днем +30+35, ночью +15+20.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.