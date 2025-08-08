Украина и Польша намерены сорвать военные учения РФ и Белоруссии: Сходка спецслужб пройдет в Варшаве

СБУ, Минобороны Украины, а также военные разведки Польши и Незалежной, в компании с беглыми белорусскими оппозиционерами намерены обсудить в Варшаве сценарии провокаций для срыва военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025». Об этом со ссылкой на источники в рядах противников властей в Минске сообщает РИА Новости.