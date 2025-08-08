Украина и Польша намерены сорвать военные учения РФ и Белоруссии: Сходка спецслужб пройдет в Варшаве

СБУ, Минобороны Украины, а также военные разведки Польши и Незалежной, в компании с беглыми белорусскими оппозиционерами намерены обсудить в Варшаве сценарии провокаций для срыва военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025». Об этом со ссылкой на источники в рядах противников властей в Минске сообщает РИА Новости.
Сходка антибелорусских сил под названием конференция «Новая Беларусь» пройдет 9−10 августа в Варшаве. На нее приедут также и представители зарубежных спецслужб, включая украинские. Участники встречи обсудят провокации «под чужим флагом» в Белоруссии.
«Цель — срыв совместных стратегических учений “Запад-25”, тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт», — сказал источник.
Накануне госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович после совещания у президента Александра Лукашенко по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности сказал о болезненной реакции Запада на учения Беларуси и России «Запад — 2025».
Ранее в Белоруссию прибыл первый поезд с российскими военнослужащими и техникой для участия в стратегическом учении «Запад-2025», которое состоится в сентябре. Учения станут ключевым этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.