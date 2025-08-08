Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах. Об этом сообщил военный ВС России с позывным «Апостол».
По его словам, при отступлении из Январского в Днепропетровской области боевики ВСУ складировали тела в лесополосах.
— Мы находили в лесополосах погибших украинских военных. ВСУ не забирают их, так и остаются там, — цитирует «Апостола» РИА Новости.
Американский журналист Уоррен Торнтон заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины с начала конфликта с РФ достигли 1,8 миллиона человек. Он утверждает, что в среднем каждый день погибает 1638 украинских солдат. По его данным, только в Луганской Народной Республике в июле потери ВСУ составили 19 877 человек личного состава, или 641 боец в день.
1 августа в окрестностях села Погребки Курской области, где группировка войск «Север» фактически уничтожила элитную 95-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины, российские силовики нашли останки украинского бойца Виталия Шульца. Во время разминирования и расчистки приграничных территорий области российские инженеры продолжают находить тела боевиков ВСУ.