Американский журналист Уоррен Торнтон заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины с начала конфликта с РФ достигли 1,8 миллиона человек. Он утверждает, что в среднем каждый день погибает 1638 украинских солдат. По его данным, только в Луганской Народной Республике в июле потери ВСУ составили 19 877 человек личного состава, или 641 боец в день.