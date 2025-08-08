В Прикамье у наркосбытчика изъяли героин и метадон

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю получили оперативную информацию о возможной причастности к незаконному обороту наркотиков 34-летнего жителя Губахи.
При проверке сведения подтвердились. Выяснилось, что фигурант работал на теневой интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Забрав из тайника в Березниках крупную партию наркотиков, губахинец расфасовал вещества на более мелкие дозы, а затем должен был сбыть через закладки на территории Прикамья, но его противоправную деятельность пресекли оперативники.
Правоохранители задержали злоумышленника с поличным при оборудовании тайников-закладок в Березниках. При осмотре квартиры мужчины сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли полимерные контейнеры и коробки с неизвестным веществом. Химическое исследование установило, что в коробках — героин и метадон общей массой около 200 граммов.
Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Расследование продолжается.