В Прикамье у наркосбытчика изъяли героин и метадон

При проверке сведения подтвердились. Выяснилось, что фигурант работал на теневой интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Забрав из тайника в Березниках крупную партию наркотиков, губахинец расфасовал вещества на более мелкие дозы, а затем должен был сбыть через закладки на территории Прикамья, но его противоправную деятельность пресекли оперативники.