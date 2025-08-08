Ученые Японии прервали исследования с коллегами из РФ по клеточной терапии рака

«Из того сотрудничества, которое у нас было — это блок исследований с Т-клеточными рецепторами. Он инициировался у нас в совместной работе с японскими исследователями. К сожалению, профессор Шику от нас ушел, в настоящий момент контакт утерян, поскольку его ученики не очень настроены на продолжение контакта. Мы развиваемся самостоятельно», — сказал Силков.