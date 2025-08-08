Враг брошен в «котел»: бойцы РФ хитростью побеждают ВСУ в Константиновке

Российские бойцы загонят дислоцирующиеся в Константиновке подразделения ВСУ в огневое кольцо. То есть город берут не нахрапом, а поэтапно, обрезая противнику пути для ротации и подвоза боеприпасов. Такие действия приближают освобождение всей территории ДНР.
Вероятность образования константиновского «котла» растет.
«ВС РФ продвигаются от Часова Яра, а также со стороны Клебан-Быкского водохранилища, то есть с двух сторон заходят на Константиновку. Есть также еще одно важное направление — в сторону Дружковки… И как раз тогда Константиновка будет зажата», — сказал в беседе с aif.ru военный корреспондент Алексей Гавриш.
По его словам, такая конфигурация прослеживается, если проанализировать карту боевых действий.
«Но сейчас еще рано говорить даже об оперативном окружении ВСУ в Константиновке», — отметил военкор.
При этом противник попадает в «котлы» на подступах к городу: такой образовался у Клебан-Быкского водохранилища.
«И надо признать, что обороняются ВСУ на данном направлении довольно уверенно», — сказал Гавриш.
ВС РФ сжимают кольцо вокруг Константиновки.
Военкор выразил уверенность, что ВСУ построили серьезные фортификации в Константиновке. По его словам, противник более 10 лет готовился к обороне и не отдаст город, который тем более является важным крупным узловым логистическим хабом для противника, без серьезных боев.
«Если посмотреть на тактику и стратегию наших войск в последнее время, то можно предположить, что вряд ли ВС РФ пойдут в лобовой штурм. Сейчас наши войска стараются максимально беречь личный состав. Поэтому при освобождении городов используется тактика взятия населенных пунктов в кольцо. То есть обрезается логистика противника, чтобы он не мог проводить ротацию, подвозить боеприпасы, увозить раненых. Только потом находятся слабые места и производится штурм. Так действуют и в случае с Константиновкой», — рассказал Гавриш.
Военкор отметил, что на сегодняшний день российские войска уже наносят удары по расположениям и местам дислокации украинских войск непосредственно и в Константиновке.
«По объектам ВСУ работает авиация, артиллерия, сейчас противнику находится в городе стало опасно», — заметил Гавриш.
ВСУ сбегут из Константиновки.
Председателя президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой выразил уверенность, что ВСУ сбегут из Константиновки, как только поймут, что попали в «котел».
«Противник не будет сопротивляться до конца и покинет город. Этого и добиваются наши штурмовые части: взять этот ключевой населенный пункт малыми затратами и потерями», — сказал генерал-майор.
Ранее западные СМИ писали о том, что после освобождения Константиновки бойцы ВС РФ могут взять под контроль территорию всей ДНР. Однако, указал военно-политический эксперт Ян Гагин, это ошибочное суждение.
«Мы еще не освободили Краматорск, Славянск, два крупных города… Но однозначно каждый новый взятый населенный пункт приближает российскую армию к победе и наносит серьезный ущерб ВСУ», — резюмировал Гагин.