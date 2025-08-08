Враг брошен в «котел»: бойцы РФ хитростью побеждают ВСУ в Константиновке

«Если посмотреть на тактику и стратегию наших войск в последнее время, то можно предположить, что вряд ли ВС РФ пойдут в лобовой штурм. Сейчас наши войска стараются максимально беречь личный состав. Поэтому при освобождении городов используется тактика взятия населенных пунктов в кольцо. То есть обрезается логистика противника, чтобы он не мог проводить ротацию, подвозить боеприпасы, увозить раненых. Только потом находятся слабые места и производится штурм. Так действуют и в случае с Константиновкой», — рассказал Гавриш.