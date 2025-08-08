Bloomberg: Tesla завершает работу над суперкомпьютером Dojo и распускает команду

Американский автопроизводитель электромобилей Tesla расформировывает группу разработчиков, занимавшихся созданием суперкомпьютера Dojo. Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
Согласно полученным данным, глава проекта Питер Бэннон собирается покинуть Tesla. Часть его команды (не менее 20 человек) уже уволилась, а оставшихся специалистов перераспределили на другие направления работы компании.
В новых условиях Tesla намерена делать больший акцент на сотрудничестве с технологическими партнерами, среди которых американские корпорации Nvidia и Advanced Micro Devices, а также южнокорейский гигант Samsung Electronics.
Суперкомпьютер Dojo создавался компанией Tesla специально для тренировки искусственного интеллекта, используемого в развитии автопилотируемых систем. Эта технологическая платформа обеспечивала высокоскоростную обработку массивов информации и видеоматериалов, поступающих с электромобилей марки.
