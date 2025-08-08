Мэр Иркутска провел рабочий выезд с участником программы «Герои Приангарья»

Напомним, в текущем году в регионе стартовала образовательная программа для участников специальной военной операции «Герои Прибайкалья». Бойцы СВО или контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях, имеющие среднее специальное или высшее образование, проходят обучение по программе Высшей школы государственного управления Президентской академии. Они изучают современные методы и технологии государственного управления, экономику, инвестиционную политику, основы командной работы и личностного развития. Каждому из участников назначен наставник из числа заместителей губернатора Иркутской области, заместителей председателя правительства, министров, мэров муниципальных образований, руководителей государственных корпораций и частных организаций. В ходе обучения бойцы участвуют в различных официальных мероприятиях, рабочих встречах своих кураторов.