Мэр Иркутска провел рабочий выезд с участником программы «Герои Приангарья»

К рабочей поездке присоединился участник региональной программы «Герои Прибайкалья», ветеран СВО, ефрейтор, награжденный орденом Мужества и медалью «За боевые отличия», Евгений Косолапов, для которого Руслан Болотов стал наставником.
«После обучающего семинара на базе Байкальского государственного университета было интересно принять участие в таком выезде и на практике познакомиться с тем, как организовано управление городским хозяйством. Понимаю, что создавать практически с нуля новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой — ответственное дело, которое требует принятия решений на разных уровнях и в различных отраслях. Уверен, что такая рабочая поездка поможет систематизировать полученные знания, даст стимул для дальнейшего освоения особенностей местного самоуправления», — рассказал Евгений Косолапов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, участники выездного совещания оценили объемы и качество работ на улице Ярославского, где монтируют инженерные сети, достраивают школу на 1550 мест, возводят жилые дома, обновляют проезжую часть со всей дорожной инфраструктурой на участке от 18-го Советского переулка до 11-го Советского переулка.
Руслан Болотов перечислил участнику «Героев Прибайкалья» этапы реализации каждого направления — от поиска площадки для строительства важного соцобъекта, разработки плана подведения инженерных сетей и определения источников финансирования до формирования следующих шагов развития микрорайона и воплощения задуманного.
«Моя задача — передать накопленный годами опыт управленца, познакомить со своей работой и, возможно, повлиять на профессиональный выбор Евгения. Убеждаю его, что необходимо идти в систему исполнительной власти муниципального уровня. Это возможность участвовать в развитии города, формировать его будущее, реализовать собственные знания и умения на благо земляков», — отметил Руслан Болотов.
Напомним, в текущем году в регионе стартовала образовательная программа для участников специальной военной операции «Герои Прибайкалья». Бойцы СВО или контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях, имеющие среднее специальное или высшее образование, проходят обучение по программе Высшей школы государственного управления Президентской академии. Они изучают современные методы и технологии государственного управления, экономику, инвестиционную политику, основы командной работы и личностного развития. Каждому из участников назначен наставник из числа заместителей губернатора Иркутской области, заместителей председателя правительства, министров, мэров муниципальных образований, руководителей государственных корпораций и частных организаций. В ходе обучения бойцы участвуют в различных официальных мероприятиях, рабочих встречах своих кураторов.