Поезд из Крыма в Омск задерживается на три часа

Это связано с атакой дронов на железную дорогу.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд Симферополь-Омск, отправившийся 7 августа, идет с трехчасовым опозданием. Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил о задержках 13 составов, следующих в Крым и обратно.

Причиной корректировок в расписании стало падение обломков беспилотников на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае. Это привело к техническим неисправностям — отключилась контактная сеть.

«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных людей. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.

В июле аналогичный инцидент уже останавливал поезд Омск-Симферополь.

Ранее мы писали о смертельной аварии в пригороде — погиб водитель «Мицубиси».