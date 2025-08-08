Поезд из Крыма в Омск задерживается на три часа

Пассажирский поезд Симферополь-Омск, отправившийся 7 августа, идет с трехчасовым опозданием. Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил о задержках 13 составов, следующих в Крым и обратно.
Причиной корректировок в расписании стало падение обломков беспилотников на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае. Это привело к техническим неисправностям — отключилась контактная сеть.
«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных людей. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.
В июле аналогичный инцидент уже останавливал поезд Омск-Симферополь.
