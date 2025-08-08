Украина ночью атаковала Ростовскую область

Срочная новость Ночью украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. Силами ПВО была отражена атака в Чертковском и Миллеровском районах области. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
