Украина ночью атаковала Ростовскую область

Ночью украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. Силами ПВО была отражена атака в Чертковском и Миллеровском районах области. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

