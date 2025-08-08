В Иркутске появилась информационная табличка у арт-объекта «Бабр и Соболь»

Зеркальные фигуры бабра и соболя появились на Нижней набережной в 2023 году. Скульптура расположена на лестнице около триумфальной арки «Московские ворота». Арт-объект установлен в рамках проекта «Туристический код центра города» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба мэрии областного центра.