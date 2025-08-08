Ричмонд
В Иркутске появилась информационная табличка у арт-объекта «Бабр и Соболь»

Иркутск, НИА-Байкал — У популярного в областном центре арт-объекта «Бабр и Соболь» установили информационную табличку.

Источник: Мэрия Иркутска

Перейдя по QR-коду, жители и гости города могут узнать больше о легенде и символическом значении этой скульптурной композиции.

Монтаж таблички выполнен Информационно-туристской службой Иркутска при поддержке администрации города.

«Мы стремимся сделать наши арт-объекты не только красивыми, но и информативными. Такие элементы городского пространства помогают лучше понять культуру нашего региона», — отметила советник мэра Инга Корочкина.

Зеркальные фигуры бабра и соболя появились на Нижней набережной в 2023 году. Скульптура расположена на лестнице около триумфальной арки «Московские ворота». Арт-объект установлен в рамках проекта «Туристический код центра города» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба мэрии областного центра.