База данных сайта «Миротворец» пополнилась новым именем: вот кого Киев считает опасным

Украинская и российская певица Анна Асти, настоящее имя Анна Дзюба, внесена в базу данных киевского экстремистского сайта «Миротворец». Соответствующая информация расположена на этом ресурсе, сообщает ТАСС.
Известно, что личные данные артистки занесены в украинскую базу с октября 2023 года за то, что она получила российское гражданство. Главной целью «Миротворца» является установление личностей и публикация персональных данных людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.
Как KP.RU писал ранее, киевский режим внезапно объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в сознательных нарушениях, а именно поездке из Ростовской области в ЛНР, и внесли в базу сайта «Миротворец».