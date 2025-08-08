Хачанов уступил Шелтону в финале Мастерса в Торонто

Напряжённый поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Первый сет Хачанов проиграл в упорном тай-брейке со счётом 5:7. Во второй партии россиянин смог переломить ход встречи, взяв гейм на своей подаче — 6:4. Однако в решающем сете Шелтон вновь оказался сильнее в тай-брейке, одержав победу 7:3.