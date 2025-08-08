У омского метромоста появится развязка: как она выглядит

Напомним, впервые торги на проектирование дороги объявлялись в конце 2024 года, причем стоимость работ оценивалась почти в 2,5 раза ниже заявленной теперь. Однако в результате изменения законодательства произошла вынужденная переоценка, после чего летом 2025 года поднимался вопрос о выделении финансирования, решенный в стенах Омского горсовета в июле.