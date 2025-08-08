Ричмонд
У омского метромоста появится развязка: как она выглядит

На портале госзакупок в четверг, 8 августа 2025 года, появился лот, свидетельствующий о возобновлении подготовки к строительству транспортной развязки в границах улиц Добровольского, Красный Путь и Орджоникидзе в районе метромоста. На текущий момент заказаны работы по проектированию объекта, оцененные в 10,921 миллиона рублей.

Источник: Администрация Омска

Согласно проекту договора, предполагается два этапа строительства развязки в период 2027 и 2028 годов. Протяженность новой дороги составит около 400 метров.

«Количество полос автодороги — 2 шт. (уточняется при проектировании), 2 категория сложности, примыкание — 4 шт. в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос движения, пересечение — 2 шт. в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос движения», — приводится описание объекта в конкурсной документации.

Также от проектировщика требуется предусмотреть обустройство пешеходных тротуаров и велодорожек и расширение участка проезжей части в районе перекрестка улиц Булатова и Орджоникидзе, а также наружное освещение и ливневки на протяжении 500 метров. Схема представлена ниже.

Напомним, впервые торги на проектирование дороги объявлялись в конце 2024 года, причем стоимость работ оценивалась почти в 2,5 раза ниже заявленной теперь. Однако в результате изменения законодательства произошла вынужденная переоценка, после чего летом 2025 года поднимался вопрос о выделении финансирования, решенный в стенах Омского горсовета в июле.