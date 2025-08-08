Из Красноярска стартовали новые рейсы в Олёкминск

Самолёт модели ATR-42, который совершил первый вылет, будет регулярно выполнять рейсы между краевым центром и якутским городом. График полётов достаточно гибкий: рейсы будут осуществляться 1−2 раза в неделю, с возможными вылетами по средам, четвергам или субботам. Время в пути составит приблизительно 4 часа, что делает путешествие более доступным и удобным для пассажиров.