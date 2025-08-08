Ричмонд
Из Красноярска стартовали новые рейсы в Олёкминск

Из Красноярска отправился первый прямой рейс в Олёкминск, расположенный в Якутии.

Источник: Freepik

Этот важный шаг открывает новые возможности для жителей и гостей обоих городов.

Самолёт модели ATR-42, который совершил первый вылет, будет регулярно выполнять рейсы между краевым центром и якутским городом. График полётов достаточно гибкий: рейсы будут осуществляться 1−2 раза в неделю, с возможными вылетами по средам, четвергам или субботам. Время в пути составит приблизительно 4 часа, что делает путешествие более доступным и удобным для пассажиров.

Открытие новых авиасообщений способствует укреплению связей между регионами и развитию туристического потенциала. Теперь жители Красноярска смогут легче добираться до живописных мест Якутии, а жители Олёкминска — посещать Красноярск и его окрестности.