Из Красноярска стартовали новые рейсы в Олёкминск

Этот важный шаг открывает новые возможности для жителей и гостей обоих городов.
Самолёт модели ATR-42, который совершил первый вылет, будет регулярно выполнять рейсы между краевым центром и якутским городом. График полётов достаточно гибкий: рейсы будут осуществляться 1−2 раза в неделю, с возможными вылетами по средам, четвергам или субботам. Время в пути составит приблизительно 4 часа, что делает путешествие более доступным и удобным для пассажиров.
Открытие новых авиасообщений способствует укреплению связей между регионами и развитию туристического потенциала. Теперь жители Красноярска смогут легче добираться до живописных мест Якутии, а жители Олёкминска — посещать Красноярск и его окрестности.