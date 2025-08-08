Анпилогов сказал, когда может начаться штурм Херсона

«Штурм городов — очень непростая ситуация. Российская армия старается вообще не делать этого, а обходить противника с нескольких сторон, чтобы сохранить городскую застройку. Та же ситуация в Херсоне, поэтому десантная операция на побережье города в ближайшее время вряд ли состоится. И даже не через две недели или два месяца. Это дело уже более отдаленного будущего, когда украинская армия утратит возможность организованно сопротивляться на нынешнем уровне», — отметил он.