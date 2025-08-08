Анпилогов сказал, когда может начаться штурм Херсона

Десантная операция на побережье Херсона вряд ли состоится в ближайшие два месяца, поскольку сейчас действия ВС РФ направлены скорее на изоляцию ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.
Напомним, ранее был поврежден мост, выходящий к херсонскому микрорайону Корабел. По мнению военных экспертов, таким образом ВС РФ нарушили логистику ВСУ и прервали поставки оружия и боеприпасов.
В частности, Анпилогов сообщил, что украинские военные среди мирных застроек микрорайона прятали артиллерию, которую использовали для ударов по городу Алешки.
«Штурм городов — очень непростая ситуация. Российская армия старается вообще не делать этого, а обходить противника с нескольких сторон, чтобы сохранить городскую застройку. Та же ситуация в Херсоне, поэтому десантная операция на побережье города в ближайшее время вряд ли состоится. И даже не через две недели или два месяца. Это дело уже более отдаленного будущего, когда украинская армия утратит возможность организованно сопротивляться на нынешнем уровне», — отметил он.
Ранее стало известно, что российские операторы БПЛА создали «зону смерти» для ВСУ в Херсоне.
Военный блогер Юрий Подоляка не исключил, что удары по объектам ВСУ в Херсоне являются подготовкой к высадке российских войск на территории города.