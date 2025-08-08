В центре Омска перекроют ряд улиц на День физкультурника

С 12:00 до 13:00 будет прекращено движение по следующим участкам: улица Ленина (от улицы Партизанской до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост), улица Думская (от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина), правый поворот от улицы Лермонтова до улицы Ленина, а также по улице Щербанева (от улицы Ленина до улицы Бударина).