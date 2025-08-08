«Просил никому не рассказывать»: спасшего тонувшую девушку жителя Стерлитамаке представят к награде

Напомним, «КП-Уфа» ранее писала о геройском поступке мужчины. Всё случилось 3 августа. Сергей порыбачил на берегу реки, а потом пошел домой. Вдруг он вспомнил, что оставил на пляже ценную кепку и вернулся за ней — в этот самый момент он увидел в воде девушку, которая уходила под воду. Кузнецов бросился к ней на помощь на противоположную сторону реки и вытащил на сушу. После спасения мужчина как ни в чем ни бывало отправился домой. Ни на какие благодарности и прочее он не рассчитывал. Но тут свою роль сыграли соцсети. О Сергее рассказали в местных пабликах.