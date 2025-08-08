Ричмонд
«Просил никому не рассказывать»: спасшего тонувшую девушку жителя Стерлитамаке представят к награде

МЧС Башкирии собирается наградить мужчину, который спас тонувшую девушку.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии намерено наградить жителя Стерлитамака Сергея Кузнецова, который спас тонувшую в реке Белой девушку. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

Напомним, «КП-Уфа» ранее писала о геройском поступке мужчины. Всё случилось 3 августа. Сергей порыбачил на берегу реки, а потом пошел домой. Вдруг он вспомнил, что оставил на пляже ценную кепку и вернулся за ней — в этот самый момент он увидел в воде девушку, которая уходила под воду. Кузнецов бросился к ней на помощь на противоположную сторону реки и вытащил на сушу. После спасения мужчина как ни в чем ни бывало отправился домой. Ни на какие благодарности и прочее он не рассчитывал. Но тут свою роль сыграли соцсети. О Сергее рассказали в местных пабликах.

— Скромный мужчина просил никому не рассказывать об этом случае, ведь, как он считает, это долг каждого приходить на помощь. И раньше ему уже приходилось оказывать помощь и спасать из воды, — передали в пресс-службе ведомства.

