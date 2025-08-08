Пермяков приглашают на гала-концерт к юбилею Евгения Панфилова

Он будет состоять из двух частей. Первая часть — традиционная. Это воспоминания, видеофрагменты, реконструкции хореографии Евгения Панфилова. Здесь оживут сцены из знаковых постановок, прозвучат живые истории, и будет создано пространство благодарности и бережного погружения в прошлое. Вторая часть — современная. Это результаты творческих лабораторий арт-резиденции «Евгений Панфилов. Наследие».