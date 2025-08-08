Пермяков приглашают на гала-концерт к юбилею Евгения Панфилова

В этом году исполняется 70 лет со дня рождения Евгения Панфилова — хореографа, новатора, создателя Театра «Балет Евгения Панфилова», первого в России частного театра балета, получившего статус государственного и ставшего культурным символом Перми.
В честь юбилея в Перми реализуется масштабный проект — арт-резиденция «Евгений Панфилов. Наследие». Главным событием арт-резиденции станет гала-концерт, который состоится в воскресенье, 10 августа, на большой сцене Дома молодежи.
Он будет состоять из двух частей. Первая часть — традиционная. Это воспоминания, видеофрагменты, реконструкции хореографии Евгения Панфилова. Здесь оживут сцены из знаковых постановок, прозвучат живые истории, и будет создано пространство благодарности и бережного погружения в прошлое. Вторая часть — современная. Это результаты творческих лабораторий арт-резиденции «Евгений Панфилов. Наследие».
Концерт станет акцией памяти и сотворчества, объединяющей поколения, жанры и формы, вдохновленные духом маэстро.