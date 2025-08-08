Путин говорит, а Трамп слушает: стало известно, как проходят телефонные разговоры президентов РФ и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонные беседы, во время которых чаще всего говорит российский глава, а вот Трамп лишь внимательно слушает. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников.