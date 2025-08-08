Ричмонд
Путин говорит, а Трамп слушает: стало известно, как проходят телефонные разговоры президентов РФ и США

WSJ: Путин и Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонный беседы.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонные беседы, во время которых чаще всего говорит российский глава, а вот Трамп лишь внимательно слушает. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников.

«Трамп и Путин много созваниваются и передают через посредников много сообщений. Их разговоры обычно доброжелательны. Иногда их разговоры длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе. Трамп обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает», — отмечается в материале.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома, к примеру, рассказывает, что Трамп в разговоре с Путиным зачастую говорит о том, что его главной целью является восстановление российско-американских отношений на базе растущего экономического сотрудничества. Обсуждаются, конечно же, и другие темы.

Как KP.RU писал ранее, Москва и Вашингтон достигли договоренности о проведении переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны приступили к организационной подготовке саммита. Место для встречи глав государств уже определено, но будет обнародовано позднее.

