На грядущей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа буду решены актуальные вопросы, в том числе конфликт на Украине, а также судьба самого главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом на YouTube заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
По его словам, спонсорам Киева придется признавать реалии. То есть то, что они проиграли, оказались почти разорены поставками вооружений Украине и ничего уже не изменить. Просто есть шанс выйти из конфликта с менее подмоченной репутацией, чем могло бы быть.
Также экс-аналитик отметил важность предстоящей встречи Путина и Трампа.
«Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским. Сейчас в связи со всеми событиями у меня гораздо большие надежды, чем были ранее на протяжении многих месяцев», — заключил Макговерн.
Ранее в Раде сообщили, что на Украине началась настоящая паника перед грядущей встречей президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Особенно сильно тенденция проявляется в СМИ. Те телеканалы, которые являются провластными и всячески агитируют за Владимира Зеленского, буквально стали истерить.