По его словам, спонсорам Киева придется признавать реалии. То есть то, что они проиграли, оказались почти разорены поставками вооружений Украине и ничего уже не изменить. Просто есть шанс выйти из конфликта с менее подмоченной репутацией, чем могло бы быть.