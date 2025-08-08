Филиппинская авиакомпания может запустить рейсы в Новосибирск

Две иностранные авиакомпании, а именно филиппинская SEAIR International и египетская AlMasria Universal Airlines, направили российским властям запрос о возможности передачи им временно неиспользующихся самолетов Airbus A320/321neo, принадлежащих авиакомпании S7.
Филиппинская компания выразила заинтересованность в получении двух самолетов A321neo с целью организации регулярных авиарейсов между Филиппинами и городами российского Дальнего Востока и Сибири, в частности Новосибирском. На данный момент SEAIR International уже использует три самолета этой же модели.
Египетская авиакомпания AlMasria, специализирующаяся на чартерных рейсах из российских городов в египетские курорты, также заявила о желании пополнить свой авиапарк, однако не указала точное количество необходимых ей самолетов.
