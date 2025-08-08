Филиппинская авиакомпания может запустить рейсы в Новосибирск

Филиппинская компания выразила заинтересованность в получении двух самолетов A321neo с целью организации регулярных авиарейсов между Филиппинами и городами российского Дальнего Востока и Сибири, в частности Новосибирском. На данный момент SEAIR International уже использует три самолета этой же модели.