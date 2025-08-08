Ричмонд
Филиппинская авиакомпания может запустить рейсы в Новосибирск

Сейчас SEAIR International уже эксплуатирует три аналогичных воздушных судна.

Источник: Freepik

Две иностранные авиакомпании, а именно филиппинская SEAIR International и египетская AlMasria Universal Airlines, направили российским властям запрос о возможности передачи им временно неиспользующихся самолетов Airbus A320/321neo, принадлежащих авиакомпании S7.

Филиппинская компания выразила заинтересованность в получении двух самолетов A321neo с целью организации регулярных авиарейсов между Филиппинами и городами российского Дальнего Востока и Сибири, в частности Новосибирском. На данный момент SEAIR International уже использует три самолета этой же модели.

Египетская авиакомпания AlMasria, специализирующаяся на чартерных рейсах из российских городов в египетские курорты, также заявила о желании пополнить свой авиапарк, однако не указала точное количество необходимых ей самолетов.

Ранее стало известно, что житель Новосибирска получил компенсацию в размере 100 тысяч рублей из-за неудобств, связанных с его местом в самолете.